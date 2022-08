Jharkhand Politics: हेमंत सोरेन की सदस्यता गई तो पत्नी को बना सकते हैं सीएम, जानें क्‍या कहते हैं झारखंड के आंकड़े, किस पार्टी के पास हैं कितनी सीटें

Who will Become New CM of Jharkhand: बीजेपी का दावा है कि कल्पना सोरेन झारखंड की आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी क्योंकि वो झारखंड के आदिवासी समुदाय से नहीं आती हैं। ऐसे में झामुमो के पास दूसरे संभावित उम्मीदवार के तौर पर परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन हैं।

Jharkhand Politics: हेमंत सोरेन के साथ पत्नी कल्पना सोरेन विवाह की 14वीं वर्षगांठ के मौके पर (Photo- Twitter/@HemantSorenJMM)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.