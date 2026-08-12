झारखंड में JPSC-JSCC में कथित धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ रांची में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन 19वें दिन (12 अगस्त) भी जारी रहा। बुधवार को इस आंदोलन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी लीडर रघुबर दास भी पहुंचे। प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं एक आंदोलनकारी हूं और एक आंदोलन के जरिए ही राजनीति में आया था, इसलिए मैं इन प्रदर्शनकारियों का दर्द समझ सकता हूं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार को दिया अल्टीमेटम

पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने आगे कहा कि मैं इस प्रोटेस्ट साइट से सरकार को अल्टीमेटम देता हूं कि अगर एक हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स की मांगें नहीं मानी गई तो मैं मैं भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर अनशन पर बैठूंगा। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग यही है कि 14वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द किया जाए और पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

देवेंद्र नाथ महतो से मिलने अस्पताल पहुंचे पूर्व सीएम

प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचने से पहले रघुबर दास उन प्रदर्शनकारियों का हाल जानने सदर अस्पताल पहुंचे जिन्हें विधानसभा घेराव के दिन चोटें आई थी। उस दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। अस्पताल में रघुवर दास ने देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की और उनका हाल जाना।