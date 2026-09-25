झारखंड के गिरिडीह में देर रात मैगी खाने निकले 24 वर्षीय युवक की कथित तौर पर लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राजेंद्र नगर निवासी रितिक यादव के रूप में हुई है। उसके पिता मुसाफिर सिंह झारखंड पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं और फिलहाल बोकारो में तैनात हैं।

पुलिस के मुताबिक, घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे बंदरकुपी इलाके में हुई। रितिक अपने दोस्तों के साथ देर रात मैगी खाने गया था। इसी दौरान दूसरे समूह के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि आठ से ज्यादा लोगों के समूह ने रितिक और उसके दोस्तों पर लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया।

दोस्तों के साथ मैगी खाने गया था रितिक

गिरिडीह सदर के एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने बताया कि रितिक अपने दोस्तों के साथ देर रात नूडल्स खाने गया था। इसी दौरान एक समूह वहां पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार, रितिक के सिर पर भी हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है।

दोस्त ने बताया, अचानक शुरू कर दी गाली-गलौज और मारपीट

हमले में रितिक का एक दोस्त भी घायल हुआ है। उसने बताया कि वह रितिक समेत तीन दोस्तों के साथ अपने पसंदीदा स्थान पर खाना खाने गया था। वे खाना खत्म ही कर रहे थे, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी।

दोस्त के मुताबिक, हमलावरों की संख्या करीब आठ थी और उनके पास लाठी और लोहे की रॉड जैसे हथियार थे। आरोप है कि उन्होंने रितिक के सिर पर हमला किया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

‘मार दिए, जाना… जो करना है कर लो’

रितिक के दोस्त ने आरोप लगाया कि हमला करने के बाद आरोपियों ने वहां से भागते हुए कहा, “मार दिए, जाना, इसको जो करना है कर लो।” इसके बाद वे मौके से फरार हो गए।

होमगार्ड की परीक्षा पास कर चुका था रितिक

रितिक के पिता मुसाफिर सिंह झारखंड पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं और बोकारो में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने होमगार्ड की परीक्षा पास कर ली थी और ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद वह जल्द ही सेवा में शामिल होने वाला था।

वहीं, इलाके की वार्ड कमिश्नर रीता चौरसिया ने दावा किया कि रितिक आरोपियों को जानता था और होटल में ही किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई थी। उनके मुताबिक, रितिक के एक दोस्त ने उसे बाइक से बचाकर ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावरों ने पीछा कर उसे दोबारा पकड़ लिया और हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

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