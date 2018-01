झारखंड: राशन की दुकान पर लगा पोस्टर, लिखा- भूख से मरने से पहले अपने डीलर से भेंट करें

झारखंड में भूख से मरने की खबरों के बीच एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्रदेश के पश्चिम सिंहभूम जिले के टंटनगर ब्लॉक में एक सरकारी राशन की दुकान वाले ने अपनी दुकान पर बड़ा अजीब पोस्ट चिपकाया है। राशन की दुकान पर लगे इस पोस्टर में लिखा गया है कि कोई बी कार्डधारी या अन्य ग्रामीण भूख से मरने से पहले अपने डीलर से भेंट करे। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट कविता श्रीवास्तव ने दुकान पर लगे पोस्टर की तस्वीर ट्वीट की है। कविता ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राशन कार्ड से आधार लिंक ना होने के कारण हुई 6 मौतों पर ये है सरकार का रिसपॉन्स। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड में अब तक राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक ना होने के कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी है।

Notice put up by a PDS dealer in a village in Tantnagar block in Jharkhand. The translation reads,

"Any cardholder or any villager can meet their dealer before Dying of Hunger"- Fulchand Biruty, your dealer. Governments response to the 6 deaths due to Aadhar card linkage to PDS. pic.twitter.com/Iym7Cttoqd

