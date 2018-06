सोशल मीडिया पर इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास की काफी चर्चा की जा रही है। दरअसल, इस वक्त रघुबर दास के डांस का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, इस वजह से ही वह सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वायरल हो रहे वीडियो में रघुबर महिलाओं के संग जमकर ठुमके लगाते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हाल ही में रांची में आयोजित हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ जमकर डांस किया। यह सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। इसमें रघुबर दास मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे।

वीडियो में दिख रहा है कि सीएम कुछ महिलाओं के साथ पहले घेरा बनाकर डांस कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह घेरे के अंदर चले जाते हैं और दोनों हाथ ऊपर कर ताली बजाते हुए डांस करने लगते हैं। उनका डांस देखकर वहां मौजूद बाकी लोग भी काफी खुश होते हैं और उनके डांस में भी एक तरह की ऊर्जा दिखाई पड़ती है। वीडियो में समारोह में मौजूद एक महिला माइक लेकर गाना गाते हुए भी दिखाई दे रही है। वहीं कुछ लोग सीएम के डांस का वीडियो बनाते हुए देखे जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रांची में आयोजित हुए इस समारोह में करीब 351 जोड़ों की शादियां कराई गई हैं।

#WATCH: Jharkhand CM Raghubar Das dances with people of tribal community in a mass wedding program organised by the state government in Ranchi. (24.6.2018) pic.twitter.com/YBvGqODqFu

— ANI (@ANI) June 26, 2018