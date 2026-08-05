झारखंड इस वक्त वैसे तो छात्र आंदोलन की वजह से सुर्खियों में है, लेकिन राज्य के चतरा जिले में मंगलवार का दिन तनावपूर्ण रहा। दरअसल, चतरा जिले के टंडवा इलाके में भीड़ ने रेप के आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम को लड़की शौच के लिए बाहर गई थी, तभी व्यक्ति ने उसका अपहरण कर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया।

रातभर लड़की को ढूंढते रहे परिजन

पुलिस ने बताया कि लड़की के परिवार वाले पूरी रात उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह उन्हें नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक, जब लड़की आज (मंगलवार) सुबह घर लौटी और उसने परिजनों को आपबीती सुनाई, तो वे आरोपी को उसके घर से खींचकर बाहर लाए और लाठियों व पत्थरों से उसकी बुरी तरह पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

आरोपी की इलाज के दौरान हुई मौत

पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से बचाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। टंडवा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

2023 में भी आरोपी पर लगा था दुष्कर्म का आरोप

एसडीपीओ ने बताया कि मारे गए आरोपी को 2023 में भी एक लड़की से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वह हाल ही में जेल से बाहर आया था। मॉब लिंचिंग में मारे गए आरोपी की पहचान 25 वर्षीय इमरोज के रूप में हुई है। इलाके में तनावपूर्ण हालात हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस ने बताया कि आरोपी इमरोज पर अपने ही गांव की छठी क्लास की लड़की के अपहरण और 2 दिन तक बंधक बनाकर उसका दुष्कर्म करने का आरोप लगा था।

इस हत्याकांड के बाद मगहिया टोला इलाके में तनाव बना हुआ है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं। मृतक के परिजनों ने भीड़ में शामिल लोगों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की मांग की है।

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झारखंड में पिछले 12 दिनों से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने वाले छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर सड़कों और अल्बर्ट एक्का चौक तक हजारों छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ये छात्र जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के मुद्दे पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…