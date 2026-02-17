दिल्ली के रहने वाले श्रेयस मिश्रा ने JEE Main 2026 में परफेक्ट 100 परसेंटाइल हासिल किया है। ऐसा करने वाले वे देश भर के सिर्फ़ 12 कैंडिडेट्स में से एक हैं और दिल्ली के अकेले स्टूडेंट हैं। परीक्षा के पहले सेशन में 13 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था। श्रेयस ने बिना किसी ध्यान भटकाने और मुश्किलों के तैयारी पर अपने फोकस के बारे में इंडियन एक्सप्रेस से बात की। दिल्ली के रहने वाले श्रेयस मिश्रा ने JEE Main 2026 में परफेक्ट 100 परसेंटाइल हासिल किया है। परीक्षा के पहले सेशन में 13 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था।

‘स्मार्टफोन से सोशल मीडिया ऐप डिलीट किया’

17 साल के श्रेयस मिश्रा ने बताया कि उनके स्मार्टफोन में बहुत कम ऐप्स हैं। उन्होंने अपने फोन से लगभग हर वो चीज हटा दी है जो JEE की तैयारी के दौरान उनका ध्यान भटका सकती थी। श्रेयस ने सोमवार को कहा, “मैंने फोकस्ड रहने के लिए अपने स्मार्टफोन से हर सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दिया।” बता दें कि यह श्रेयस का एक छोटा लेकिन स्मार्ट फैसला था। यह एक ऐसा फैसला था जिसने उनकी शानदार एकेडमिक अचीवमेंट में मदद की है।

जब श्रेयस से पूछा गया कि क्या कभी ऐसी रात आई जब उन्हें डर लगा हो, जब वे उम्मीदों के बोझ से दबे हुए महसूस कर रहे हों, तो उन्होंने बस जवाब दिया, “नहीं, कभी नहीं।” रोहिणी के कुलाची हंसराज DAV स्कूल के स्टूडेंट श्रेयस ने पढ़ाई के दौरान म्यूज़िक और स्पोर्ट्स पर भरोसा किया और महीनों की पढ़ाई के दौरान इसे भी अपनाया\। श्रेयस ने कहा कि अगर JEE उनके हिसाब से नहीं होता, तो उनका प्लान B मैथ्स पढ़ना था। उन्होंने कहा, “मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस, बेंगलुरु जैसी जगह पर मैथ्स में हायर स्टडीज़ करता।” घर पर श्रेयस की तैयारी एक इमोशनल और फैमिली एक्सपीरियंस की तरह हुई।

क्लास 9 और 10 के दोस्तों को छोड़ना पड़ा- श्रेयस के माता-पिता

श्रेयस के पिता सुमंत मिश्रा एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं। उन्होंने कहा, “यह हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी का पल है।” श्रेयस की मां एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्हें अपने बेटे की सफलता पर गर्व है। श्रेयस के माता-पिता ने एक खास पल याद किया, जो काफी इमोशनल है। सुमंत मिश्रा ने कहा, “उसे क्लास 9 और 10 के दोस्तों को छोड़ना पड़ा। वह एक इमोशनल पल था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपना सारा समय और फोकस JEE की तैयारी में लगाना चाहता था।”

