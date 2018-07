जेडीयू ने दिया बीजेपी को झटका! राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में अकेले लड़ेगी चुनाव

आगमी विधानसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के बीच मचे घमासान पर रविवार (8 जुलाई) को तब विराम लग गया जब जेडीयू नेता केसी त्यागी ने प्रेस वार्ता में साफ कर दिया कि उनकी पार्टी चुनावों में अकेले लड़ेगी। केसी त्यागी ने कहा, जेडीयू मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हम बीजेपी की मदद कर रहे हैं लेकिन न तो हम उनका समर्थन कर रहे हैं न ही विरोध, हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सीट शेयरिंग मामले में तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं हुई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा, ‘2019 के चुनाव में सीटों के बंटावारे के मामले में जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में होगी।’

Janata Dal (United) will contest election on its own in selected seats in Manipur, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Some media reports say we are helping BJP but we are neither supporting them nor opposing them, we are not helping them: KC Tyagi, JD(U) pic.twitter.com/pgjvzFBbbD

— ANI (@ANI) July 8, 2018