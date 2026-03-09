जनता दल यूनाइटेड (JDU) के सांसद संजय कुमार झा ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में रहेंगे और नई सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह भ्रम बिलकुल गलत है कि नीतीश कुमार राज्य छोड़ रहे हैं या सक्रिय नहीं रहेंगे।

संजय झा ने बताया कि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी लीडरशिप में ही जनता ने जेडीयू को भारी बहुमत से जिताया। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद भी इस चुनाव में उनके साथ था। उन्होंने कहा, “बिहार में बनने वाली नई सरकार पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेगी। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए।”

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जेडीयू और बीजेपी 2005 से बिहार में मिलकर सरकार चला रहे हैं। दोनों पार्टियां राज्य में हुए हर बड़े बदलाव और विकास में शामिल रही हैं। इसलिए नई सरकार भी इसी पुराने सहयोग और अनुभव के आधार पर काम करेगी। संजय झा ने यह भी बताया कि निशांत जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वह पढ़े-लिखे और विनम्र हैं और मुख्यमंत्री के काम को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने को लेकर भी झा ने भ्रम दूर किया। उन्होंने कहा, “राज्यसभा जाना मतलब यह नहीं कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ रहे हैं। जब भी संसद का सत्र होगा, वे वहां जाएंगे, लेकिन बाकी समय पटना में रहेंगे और सरकार को मार्गदर्शन देंगे।”

नई सरकार पर भी नीतीश रखेंगे निगरानी

नीतीश कुमार के अनुभव और राजनीतिक समझ को देखते हुए यह साफ है कि वे राज्य में अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। उनके बिना बिहार की सरकार को सही दिशा देना मुश्किल होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उनका राज्यसभा जाना केवल शरद ऋतु सत्र तक सीमित है और इसका अर्थ यह नहीं कि वे राज्य से दूर हो जाएंगे। पटना उनका मुख्यालय रहेगा और सरकार की नीतियों पर उनकी निगरानी जारी रहेगी।

संजय झा ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री न केवल बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, बल्कि नई सरकार को अपने अनुभव और ज्ञान से सही दिशा भी देंगे। जनता और पार्टी दोनों के लिए यह भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार हमेशा राज्य के विकास और प्रशासन में लगे रहेंगे।

