Prashant Kishor On JDU Politics: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जेडीयू नेताओं का एक धड़ा बीजेपी में शामिल हो सकता है, जबकि कुछ अन्य लोग जन सुराज या किसी अन्य राजनीतिक दल में जा सकते हैं।

मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू की राजनीतिक ताकत काफी हद तक नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके काम से जुड़ी है। उन्होंने दावा किया कि उनके बिना पार्टी को एकजुट बनाए रखने में मुश्किल आ सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू नेता अभी इसलिए एक साथ हैं क्योंकि पार्टी सत्ता में है। हालांकि, उन्होंने अनुमान लगाया कि नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद वे अलग-अलग गुटों में बंट सकते हैं।

किशोर ने कहा कि पार्टी में संभावित टूट के बाद जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायक और वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि एक अन्य धड़ा जन सुराज में जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ नेता अन्य क्षेत्रीय या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का रुख भी कर सकते हैं।

निर्दलीय एमएलसी के मामले में बीजेपी नेतृत्व पर उठाए सवाल

प्रशांत किशोर ने निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरों को लेकर बीजेपी के बिहार नेतृत्व की आलोचना की। उन्होंने इस कदम को राजनीतिक अपरिपक्वता का उदाहरण बताया और सवाल किया कि क्या बीजेपी नेतृत्व को निर्दलीय विधायकों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की समझ है।

किशोर ने दावा किया कि विधान परिषद के लिए चुने गए निर्दलीय सदस्य, दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित हुए बिना किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इस कदम से इन दोनों एमएलसी का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी प्रशांत किशोर ने साधा निशाना

प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग यह जानते हैं कि वे बिहार में अपराधी बेकाबू हैं फिर भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराध खत्म हो गया है, क्राइम बाकी है। उनके हिसाब से कहें तो बिहार में बेरोजगारी खत्म हो गई है, अनइम्प्लॉयमेंट बाकी है, गरीबी खत्म हो गई है पोवर्टी बची है। यह बिहार की जनता की गलती है कि उन्हें सीएम के रूप में चुना।

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बंकीपुर विधानसभा उपुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपनी जीत को बिहार की राजनीति के लिए बड़ा संदेश बताया। उन्होंने कहा कि यह नतीजा केवल एक सीट की जीत नहीं है। उनका कहना है कि राज्य की जनता का बीजेपी और एनडीए नेतृत्व को स्पष्ट संदेश है कि बिहार में एक बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइये। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…