जनता दल (यूनाइटेड) ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणी पर पार्टी ने नाराजगी जताई है। जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के मुख्य सूत्रधार थे।

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इस पूरे घटनाक्रम को लोगों को गुमराह करने की एक खास रणनीति के तहत पेश किया है।

राजीव रंजन प्रसाद ने बुधवार को कहा, ”इंडिया गठबंधन के संदर्भ में सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार का जिस तरह जिक्र किया गया है, उससे जेडीयू के अंदर गहरा क्षोभ है। हमारा मानना है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के सूत्रधार और इसे आगे बढ़ाने वाली प्रमुख ताकत हैं जिसका नेतृत्व फिलहाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी कर रहे हैं।”

Watch | पटना, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणियों पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने आपत्ति जताई है।



जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने… pic.twitter.com/UJ7CHKvdvi — यूनीवार्ता (@univartaindia1) November 11, 2026

सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में लिखा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने का मौका तलाश रहे थे और बीजेपी के प्रभाव में थे। सोनिया ने 2024 की शुरुआत में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी का भी जिक्र किया है।

राजीव रंजन प्रसाद ने दावा किया कि शुरुआत में ज्यादातर क्षेत्रीय दल विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने के इच्छुक नहीं थे और नीतीश कुमार ने उन्हें कांग्रेस के साथ एकजुट होने के लिए राजी किया था।

प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार को अंततः एहसास हो गया था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाओं एवं क्षेत्रीय राजनीतिक हितों के साथ-साथ एनडीए का मुकाबला करने में उनकी अक्षमता के कारण इंडिया गठबंधन कामयाब नहीं हो पाएगा। प्रसाद ने कहा कि इसी वजह से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया था।

यह भी पढ़ें- ‘PM मोदी नजरें मिलाने से बचते हैं’

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत को लेकर उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।