राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी सोमवार को हरियाणवी गायक अंकित बालियान के परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस और प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

अंकित बालियान की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने सोमवार तड़के एक मुठभेड़ में मार गिराया। अंकित बालियान के पिता से मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने मीडिया से कहा, “सभी की संंवेदनाएं परिवार के साथ हैं। अंंकित एक कलाकार था और जिस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से यह अपराध रचा गया, सब लोगों ने उसे गंभीरता से लिया है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई जारी है।”

#WATCH | Shamli, Uttar Pradesh: Union Minister and Rashtriya Lok Dal (RLD) chief Jayant Chaudhary says, "…Our sympathies are with the family. Ankit was an artist; the way this crime was meticulously planned, it is a heinous offense. It has been taken very seriously. The police… https://t.co/MRZMONHsxv pic.twitter.com/BAe2SJedrn — ANI (@ANI) August 31, 2026

रविवार को लखनऊ में योगी से मिले थे जयंत

उन्होंने कहा, “अंकित के पिता खुद आर्मी में रह चुके हैं। मैंने उनके पिता से कहा कि आप हिम्मत वाले हो, धैर्य रखो… कल मेरी लखनऊ में मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई, उन्होंने भी परिवार के प्रति यही संदेश दिया।”

जयंत चौधरी ने आगे कहा, “कानून की अपनी चाल होती है, कानून-व्यवस्था तभी कायम रह पाती है, जब लोगों को कानून पर भरोसा हो, कानून का अपना इकबाल हो, पुलिस के कार्रवाई और व्यवस्था में अनैतिक राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम हो और सरकार ऐसी हो जो कुशल संचालन कर पाए कायदे कानून का। ये तीनों चीज हैं, इसलिए इस वारदात पर कार्रवाई हो रही है।

यह भी पढ़ें: ‘काम अभी पूरा नहीं हुआ’, अंकित बालियान का परिवार बोला- इंसाफ की लड़ाई बाकी

अंंकित की पत्नी स्वाति ने कहा, “अब तक जो कार्रवाई हुई है, उससे हमें कुछ संतोष मिला है। इससे पता चलता है कि पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। मैं मुख्यमंत्री योगी जी का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करना चाहती हूं। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।