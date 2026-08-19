सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा जयंत चौधरी को लेकर दिए गए ‘चवन्नी वाले बयान’ पर रालोद चीफ ने प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता सबको बनाती है।

जयंत चौधरी से जब मीडिया ने अखिलेश के बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, “उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानों से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं।”

#WATCH | Delhi: On Akhilesh Yadav’s Statement, Union Minister Jayant Chaudhary says, "… By making such statements, he is forcing all his allies and supporters to rethink their position. The rest is democracy; the people decide everything…" pic.twitter.com/YxOlofepvq — ANI (@ANI) August 19, 2026

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