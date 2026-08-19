सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा जयंत चौधरी को लेकर दिए गए ‘चवन्नी वाले बयान’ पर रालोद चीफ ने प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता सबको बनाती है।
जयंत चौधरी से जब मीडिया ने अखिलेश के बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, “उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानों से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं।”
यह भी पढ़ें: रालोद के सामने पश्चिमी यूपी में जमीन बचाने की चुनौती, 2027 के चुनाव में होगी बड़ी परीक्षा
सपा के साथ गठबंधन में रालोद को जाट-मुस्लिम समीकरण का सीधा फायदा मिलता था लेकिन अब रालोद भाजपा के साथ है। ऐसे में क्या मुस्लिम मतदाता पहले जैसा भरोसा जताएंगे या सपा की ओर जाएंगे? पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।