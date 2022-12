Jaswan-Pragpur Assembly Election Result 2022: जसवां-परागपुर विधानसभा सीट पर भाजपा-कांग्रेस के बीच जरबदस्त टक्कर, जानें नतीजे

Jaswan-Pragpur (Himachal Pradeshe) Assembly Election Results 2022, BJP vs CONGRESS Election Result 2022: पिछले चुनाव में बिक्रम सिंह ने कांग्रेस के सुरिंदर सिंह मनकोटिया को 1,862 मतों के अंतर से हराया था।

Jaswan-Pragpur (Himachal Pradesh) Assembly Election Result 2022: हिमाचल प्रदेश चुनाव- प्रतीकात्मक तस्वीर (फाइल)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram