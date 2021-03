टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सोमवार को शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर संजना गणेशन के साथ गोवा में सिख परंपरा के तहत शादी रचाई। स्थानीय गुरुद्वारे में दोनों की अनंत कारज की रस्म पूरी हुई थी।

शादी में दोनों हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने थे। बुमराह ने शेरवानी के साथ सिर पर खूबसूरत पगड़ी पहनी थी, जबकि संजना ने उसी कलर थीम से मिलता जुलता लहंगा पहन रखा था। बुमराह और संजना ने बेहद ही निजी कार्यक्रम में शादी की, जिसमें दोनों के परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल हुए। इसी बीच, एक टीवी चैनल ने बताया कि समारोह में महज 20 लोग ही शामिल हुए। चूंकि, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इस लिहाज से शादी में मेहमानों को सोच-समझ कर ही बुलाया गया। सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया, “शादी से पहले की सभी रस्में रविवार को पूरी हो गई थीं।”

27 वर्षीय क्रिकेटर ने शादी की रस्म के दौरान की दो तस्वीरें ट्वीट कीं। साथ ही उन्होंने लिखा, ‘‘प्यार, अगर आपको काबिल समझता है तो आपकी किस्मत बदल देता है।’’ बुमराह के मुताबिक, ‘‘प्रेम ने हमें आगे बढ़ाया, हम एक साथ अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। आज का दिन हमारी जिंदगी की सबसे खुशी के दिनों में से एक है। हम अपनी शादी की खबर और अपनी खुशी आपके साथ साझा कर रहे हैं।’’

खिलाड़ी ने अपनी लव लाइफ को शुरू से ही पर्सनल रखा। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्होंने संजना के साथ अपने रिलेशन की बात छिपा कर ही रखी। उन्होंने कभी भी इसे जगजाहिर नहीं होने दिया। सूत्र बताते हैं कि दोनों के पैच-अप का किस्सा 2020 में हुआ था। संजना पूर्व में कई बार बुमराह का इंटरव्यू भी ले चुकी हैं।

यहां तक कि बुमराह ने खुद शादी की बात का भी खुलासा नहीं किया था। पिछले दिनों उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से निजी कारणों के चलते छुट्टी मांगी थी, जिसके बाद खबरें आईं थीं कि वह शादी करने वाले हैं। उन्हें तीसरे टेस्ट के बाद रिलीज किया गया था। बता दें कि वह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुवा हैं।

सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांताः दोनों की शादी पर आम से लेकर खास तक ने उन्हें बधाइयां दीं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ट्वीट कर दोनों को शादी की मुबारकबाद दी। साबिक सलीम ने शुभकामना भरा संदेश पोस्ट किया। अम्मी विर्क ने लिखा, “वाहेगुरु जी आप दोनों को आशीर्वाद दें।” क्रुणाल पंड्या ने भी लिखा, “प्यारे जोड़े को शादीशुदा जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं।” वहीं, सुरेश रैना ने बधाई देते हुए कहा- आगे का जीवन मंगलमय हो!

Many congratulations on the start of this beautiful journey. Wishing you both a lifetime of happiness.https://t.co/MdkdKbwFjj

— BCCI (@BCCI) March 15, 2021