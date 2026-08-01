पटना की बांकीपुर सीट पर वोटों की गिनती से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। शनिवार को प्रशांत किशोर ने जिला प्रशासन के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। जनसुराज पार्टी ने पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी पार्टी ने पटना के SSP के खिलाफ सबूतों के साथ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।
स्थानीय पुलिस-प्रशासन पर आरोप
प्रशांत किशोर ने स्थानीय पुलिस-प्रशासन पर आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया के पिछले तीन दिनों में उन्होंने जबरदस्ती के तरीके अपनाए, वोटरों को डराया-धमकाया, राजनीतिक नेताओं को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया और किसी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुँचाने के लिए पक्षपातपूर्ण हरकतें कीं। प्रशांत किशोर ने पटना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी मुलाकात की और चुनाव अधिकारियों के साथ हुई तनातनी की जानकारी दी और आगे की रणनीति बताई।
प्रशांत किशोर ने कहा, “हमने चुनाव के दौरान पिछले तीन दिनों में पुलिस के व्यवहार खासकर उनके एक्शन, वोटरों को डराने-धमकाने, राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लेने और एक खास पार्टी के पक्ष में काम करने के तरीके को लेकर पटना SSP के खिलाफ लिखित सबूतों के साथ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।”
जनसुराज प्रतिनिधिमंडल की ओर से लिखित सबूत सौंपे जाने के बाद, स्थानीय चुनाव अधिकारी ने शिकायत को स्वीकार किया और औपचारिक जांच का वादा करते हुए जांच के नतीजों के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। हालांकि प्रशांत किशोर जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाएंगे।
जरूरत पड़ने पर कोर्ट जाएंगे- प्रशांत किशोर
उन्होंने आगे कहा, “चुनाव अधिकारी ने कहा है कि जांच के आदेश दिए जा रहे हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर यहां कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम दिल्ली में चुनाव आयोग और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। किसी भी हाल में पटना SSP या किसी भी दूसरे पुलिस अधिकारी को बिहार में लोकतंत्र को कमजोर करने और अपने एजेंडे के हिसाब से प्रक्रिया में हेरफेर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।”
प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की और वोटरों को धमकाया और डराया-धमकाया। पीके ने यह भी कहा, “पटना, बख्तियारपुर और पूरे बिहार में आपराधिक तत्वों ने पुलिस के साथ मिलकर जिस तरह की गुंडागर्दी की है, उसे आम जनता ने देखा है।”
यह पूरा विवाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार और वोटिंग के दौरान चुनाव प्रक्रिया में व्यवस्थित दखल, वोटरों को रोकने और राजनीतिक नेताओं को खास तौर पर हिरासत पर शुरू हुआ।
जन सुराज के नेताओं को अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में रखा गया
शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए किशोर ने आरोप लगाया कि बुधवार रात जन सुराज के नेताओं को अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में हिरासत में लिया गया और उन्हें बिना किसी जानकारी के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया।
पीके ने कहा, “जैसा कि हमने बताया, पुलिस ने कल शाम से देर रात तक जनसुराज के 16 से अधिक नेताओं को परेशान किया, उन्हें तथाकथित रूप से गिरफ्तार किया गया था, हालाँकि तकनीकी रूप से कागजों पर कोई औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज नहीं की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया और अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में रखा गया।”
पटना में पूर्व विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण होने वाले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा, जन सुराज पार्टी और राजद के बीच कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला है; इसके लिए वोटिंग 30 जुलाई 2026 हुई और अब 3 अगस्त 2026 को काउंटिंग होनी है।
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पटना के बांकीपुर उपचुनाव में शुक्रवार को कम भीड़ वाले मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने वाली एक महिला सरकारी कर्मचारी ने अपनी पसंद बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने निराशा भरे लहजे में कहा, “सबकी आंखों पर भाजपा की पट्टी बंधी” है। वहीं, कुछ ही किलोमीटर दूर एक मतदाता को मुस्लिम आबादी वाले इलाके में मतदान केंद्र में प्रवेश करते हुए “जय जनसुराज, जय प्रशांत” दोहराते हुए सुना गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें