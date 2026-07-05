जन सुराज पार्टी ने रविवार को ऐलान किया है कि संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। काफी दिन से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी और आखिरकार पार्टी ने इसका ऐलान कर दिया। 1995 के बाद से कभी भी इस सीट पर बीजेपी को हार नहीं मिली है।

नितिन नवीन लगातार पांच बार बांकीपुर सीट से विधायक रहे हैं। इस साल की शुरुआत में बीजेपी अध्यक्ष और उसके बाद राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने बिहार की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था।

चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर का यह पहला चुनाव है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी लेकिन वह मैदान में नहीं उतरे थे। तब यह कहा गया था कि प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकते हैं।

लोगों से की एक मौका देने की अपील

बिहार में बांकीपुर सहित देश भर की तीन सीटों के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा और तीन अगस्त को वोटों की गिनती होगी। प्रशांत किशोर ने बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट के उपचुनाव को बिहार की सम्राट चौधरी सरकार के लिए ‘जनमत संग्रह’ बताया है। प्रशांत किशोर ने मतदाताओं से जन सुराज पार्टी को एक मौका देने की अपील भी की है।

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के जनशक्ति जनता दल ने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को बांकीपुर उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी इस सीट पर एनडीए को कड़ी चुनौती देगी।

बीजेपी किसे देगी टिकट?

बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं किया है लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी के अनुभवी कार्यकर्ता नील रंजन घोष को यहां से टिकट दिया जा सकता है। नील रंजन घोष को नितिन नवीन का करीबी माना जाता है।

विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रही आरजेडी ने भी अभी तक इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस साल अप्रैल में नीतीश कुमार की जगह बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले सम्राट चौधरी के लिए यह उपचुनाव पहली बड़ी परीक्षा होगा।

जन सुराज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बिहार की 243 में से 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली थी और सिर्फ 3.4% वोट मिले थे। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की राजनीतिक प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाते हैं तो इससे उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी लेकिन अगर प्रदर्शन खराब रहा तो इससे उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में हाशिए पर जा सकती है।

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