बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना के मुख्य आरोपी नंदन यादव का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। छात्रा के साथ छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुआ है।
एनकाउंटर में नंदन यादव के पैर में गोली लगी है और वह घायल हो गया है। पुलिस इस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
पुलिस छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस नंदन यादव को घटनास्थल पर लेकर पहुंची थी और इस दौरान उसने भागने की कोशिश की।
दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही पुलिस
इस मामले में बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने मीडिया से कहा, “यह बहुत दुखद और शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है। इस घटना में शामिल लोगों को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसे काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा; उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी… सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।”
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बिहार के जमुई में शनिवार शाम को ट्यूशन पढ़ने के ठीक बाद युवती अपने दोस्त के साथ स्कूटर पर घूमने निकली थी। वहां सात-आठ लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने लड़के के साथ मारपीट की और लड़की से बदतमीजी की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।