Bihar News: बिहार के जमुई में स्कूली छात्र-छात्रा के साथ मारपीट और नाबालिग छात्रा से बदसलूकी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव (25) को मंगलवार तड़के एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया।

मुठभेड़ के दौरान ही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी नंदन के दाहिने पैर में गोली लगी। इस घटना से ठीक कुछ घंटे पहले पुलिस ने उसके दूसरे साथी हरेराम यादव (25) को भी खदेड़कर धर दबोचा था। दोनों घायलों का फिलहाल पुलिस निगरानी में अस्पताल में इलाज चल रहा है।

गुप्त सूचना के बाद सुबह 5 बजे घेराबंदी

जमुई पुलिस और विशेष टीमों द्वारा सोमवार से ही इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी। मुंगेर रेंज के डीआईजी राकेश कुमार और जमुई के पुलिस अधीक्षक (SP) विश्वजीत दयाल खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे।

जमुई एसपी विश्वजीत दयाल के मुताबिक, पुलिस को मंगलवार सुबह करीब 5 बजे सटीक सूचना मिली कि मामले के दो मुख्य आरोपी प्रतापपुर गांव के बाहर नदी के कछार में छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया।

पहले पकड़ा गया साथी, फिर उगला ठिकाना

पुलिस की टीम को अपनी ओर आते देख दोनों आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की। इस दौरान भागते समय आरोपी हरेराम यादव जमीन पर कई बार गिरा और चोटिल हो गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया।

पकड़े जाने के बाद जब पुलिस ने हरेराम से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसका मुख्य साथी नंदन यादव नदी के किनारे घनी कांस की झाड़ियों में छिपा हुआ। इस सुराग के मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने तुरंत अपनी रणनीति बदली।

झाड़ियों से फायरिंग और पुलिस की जवाबी कार्रवाई

हरेराम से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने नदी के किनारे झाड़ियों वाले बड़े इलाके की नाकाबंदी कर दी और गहन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस टीम जैसे ही नंदन के करीब पहुंची, उसने पुलिस टीम पर सीधे जानलेवा फायरिंग कर दी।

मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “आरोपी द्वारा अचानक की गई फायरिंग के बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की।” इस क्रॉस-फायरिंग में एक गोली नंदन के दाहिने पैर में जा लगी, जिससे वह वहीं गिर पड़ा। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया है।

बालू और शराब तस्करी से जुड़े संदिग्ध तार

शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी नंदन यादव स्थानीय क्षेत्र में ट्रैक्टर ड्राइवर के रूप में काम करता है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि उसके पास अवैध हथियार कहाँ से आया और इसका इस्तेमाल पूर्व में किसी अन्य अपराध में हुआ था या नहीं।

इसके साथ ही पुलिस जांच में दोनों आरोपियों के अवैध बालू खनन और शराब तस्करी से जुड़े होने की आशंका जताई गई है। नंदन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शराब पीते हुए कई वीडियो और फोटो भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है क्योंकि बिहार में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है।

ट्यूशन से लौटते समय की गई थी हैवानियत

इस वारदात की शुरुआत तब हुई जब पीड़ित छात्र और छात्रा ट्यूशन खत्म होने के बाद स्कूटी से जमुई के बाहरी पहाड़ी इलाके में घूमने गए थे। उसी दौरान आरोपियों के समूह ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट व बदसलूकी की।

घटना के दौरान बनाए गए वीडियो में मुख्य आरोपी नंदन यादव अपने चेहरे को कपड़े से ढके हुए दिख रहा था। वीडियो में वह छात्रा को जबरन उठाकर भागते हुए और अनुचित तरीके से छूते हुए साफ देखा जा सकता है, जिसके आधार पर उसकी पहचान पक्की की गई।

तीन नाबालिग हिरासत में, जल्द दाखिल होगी चार्जशीट

पुलिस इस मामले में सोमवार को ही तीन अन्य नाबालिगों को हिरासत में ले चुकी थी। वारदात के बाद से दोनों पीड़ित छात्र-छात्रा बेहद डरे हुए हैं और गहरे मानसिक आघात में हैं, जिससे पुलिस को उनके बयान दर्ज करने में संवेदनशीलता बरतनी पड़ रही है।

जमुई पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है, “हम सभी स्रोतों से मजबूत साक्ष्य जुटा रहे हैं और अदालत में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए।”

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होगा। इसके एक हफ्ते बाद 23 अक्टूबर को विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के लिए भी मतदान होना है। इन चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच सीटों का गणित और गठबंधन की ताकत देखने को मिलेगी। पढ़िए पूरी खबर…