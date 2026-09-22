बिहार के जमुई जिले में नाबालिगों के साथ बदसलूकी की घटना अभी शांत भी नहीं हुई थी कि ओडिशा से भी इसी तरह का एक मामला सामने आ रहा है। यहां ढेंकनाल जिले में कपिलाश मंदिर जाते समय एक कपल को कथित तौर पर रोका गया और उनसे छेड़खानी की गई।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कथित मारपीट और उत्पीड़न का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस घटना के संदर्भ में दो लोगों को हिरासत में लिया है।

कहां हुई घटना?

यह घटना कपिलाश पहाड़ियों पर बने मशहूर शिव मंदिर तक जाने वाली सुनसान सड़क पर घटी। एक कपल बाइक से शिव मंदिर की ओर जा रहा था तभी कुछ लोगों के एक ग्रुप ने उन्हें रोक लिया और उनसे बदसलूकी की।

वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग उस कपल को घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में युवक के साथ मारपीट होती दिख रही है, जबकि कुछ अन्य लोग महिला के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। महिला को बार-बार अपने आसपास मौजूद लोगों से उस कपल को जाने देने की गुहार लगाते हुए सुना जा सकता है।

पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया

ओडिशा पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए गोंदिया पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है और शुरुआती जांच करते हुए दो लोगों को हिरासत में भी लिया है।

पुलिस कर रही आगे की जांच

धेनकनाल के एसपी अभिनव सोनकर ने PTI से बात करते हुए कहा, “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल वीडियो के संबंध में गोंदिया पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई है। मामले की जांच चल रही है।” उन्होंने कहा कि मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ सबूत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गोंदिया ब्लॉक के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (IIC) प्रताप दलेई ने NDTV से बात करते हुए कहा कि घटना में शामिल कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है और जांच के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ओडिशा पुलिस अभी तक इस घटनाक्रम या इसमें शामिल लोगों की कुल संख्या के बारे में पता नहीं कर सकी है, लेकिन जांच अभी चल रही है।

क्या है जमुई भयावह कांड?

हाल ही में बिहार के जमुई जिले में इसी तरह की एक घटना सामने आई, जिसके बाद देश भर में व्यापक आक्रोश फैल गया। दो नाबालिगों के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी जिसके बाद जमुई पुलिस ने दो आरोपियों को मंगलवार को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। मामले में अब तक पांच लोगों को पकड़ा जा चुका है।

जमुई मामले में नाबालिग कथित तौर पर एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, उन्हें रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे बदसलूकी की। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी वायरल हुए। हालांकि पीड़ितों ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन यह घटना तब सामने आई जब कथित छेड़छाड़ के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए; ये क्लिप्स कथित तौर पर आरोपियों में से ही किसी एक ने रिकॉर्ड किए थे।

इसके बाद पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया, पीड़ितों का पता लगाया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया।

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ओडिशा के राउरकेला में स्थित सर्किट हाउस एक बार फिर विवादों का केंद्र बन गया है। दरअसल, इस बार विवाद सर्किट हाउस में एक एडल्ट फिल्म स्टार के रूकने को लेकर है। एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि एक्ट्रेस को सरकारी सुविधा में खास ट्रीटमेंट कैसे मिला था? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें