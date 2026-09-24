बिहार के जमुई के बाद समस्तीपुर में लड़की से हुई छेड़छाड़ और अभद्रता के मामलों में राज्य सरकार पर चौतरफा हमला हो रहा है। विपक्षी दल ही नहीं, बल्कि अब भाजपा के सहयोगी दल भी सम्राट सरकार को लेकर सवाल खड़े रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांगा है। वहीं, अब लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कानून-व्यवस्था को लेकर सम्राट सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “बिहार में जमुई के बाद अब समस्तीपुर में जो छेड़खानी की घटना सामने आई है वो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि सरेआम बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे है , ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। जब सरेआम बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें होने लगें, तो यह कानून-व्यवस्था और प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।”

चिराग पासवान ने आगे लिखा कि इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कार्रवाई यहीं नहीं रुकनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मांग करता हूं कि इस घटना में संलिप्त हर व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। जैसे जमुई की घटना में शामिल आरोपी का एनकाउंटर हुआ ठीक वैसे ही इस घटना के आरोपियों का भी एनकाउंटर हो ताकि अपराधियों में कानून का भय कायम हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

जमुई के बाद समस्तीपुर जिले में बाईपास सड़क पर एक युवती से तीन युवकों द्वारा कथित रूप से छेड़छाड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना जमुई छेड़छाड़ कांड को लेकर जारी विवाद के बीच सामने आई।

पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि यह कथित घटना समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम थानाक्षेत्र में जगत सिंहपुर गांव के समीप बाईपास सड़क पर बुधवार को हुई थी। इसका वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस के अनुसार वीडियो में तीन-चार युवक कथित तौर पर एक युवती को घेरकर उसके साथ अभद्रता करते, उसे सुनसान स्थान की ओर खींचने का प्रयास करते और उससे छेड़छाड़ करते दिखाई दे रहे हैं।

बिहार में जमुई के बाद समस्तीपुर में भी छात्रा के साथ बदसलूकी, पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, FIR दर्ज

जमुई में 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद समस्तीपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। समस्तीपुर में एक लड़की के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पढ़ें पूरी खबर।



