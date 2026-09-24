झारखंड के जमशेदपुर में हुए एक सड़क हादसे में झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की बेटी त्रिशा सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मरीन ड्राइव पर हुआ, जब एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा आधी रात के बाद हुआ।

कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चारों लोगों को MGM हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इरफान अंसारी ने दी घटना की जानकारी

मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस हादसे की जानकारी शेयर की। हादसा NH हाईवे पर हुआ। इरफान अंसारी ने लिखा, “दुख की इस असहनीय घड़ी में, मैं दीपिका जी और पूरे परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। एक मां के लिए अपने बच्चे को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। भगवान दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में जगह दें और दुखी परिवार को यह बहुत बड़ा दुख सहने की ताकत दें।”

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि दीपिका पांडे सिंह की बेटी और दूसरों की मौत की बहुत दुखद और दिल दहला देने वाली खबर से वह बहुत दुखी हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि बच्चे को खोने का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और किसी भी माता-पिता और परिवार के लिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, “इस बहुत मुश्किल घड़ी में, मेरी गहरी संवेदनाएं बहन दीपिका और दुखी परिवारों के साथ हैं। इस कभी न भरने वाले नुकसान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। भगवान मारंग बुरु उन लोगों की आत्माओं को शांति दें जो इस दुनिया से चले गए और उनके दुखी परिवारों को इस बहुत बड़े दुख को सहने की ताकत दें।”

मंत्री दीपिका पांडे की बेटी की मौत पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, “आज सुबह उठते ही मैंने यह दुखद खबर देखी। कुछ घटनाएं आपको हैरान कर देती हैं। वह तो बस एक छोटी बच्ची थी जिसने अभी दुनिया देखना शुरू ही किया था और एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में उसकी जान चली गई।”