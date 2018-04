जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में पुलिस पर आतंकी हमला, दो जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने ग्रेनेड से पुलिस स्टेशन पर हमला किया है। एएनआई की खबर के अनुसार इस हमले दो पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा दस्ता घटना स्थल पर पहुंच गया और खोजी अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमला गेट नंबर-2 पर किया गया है। बता दें कि इससे पहले कुलगाम जिले में बुधवार (11 अप्रैल, 2018) को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया और चार नागरिक मारे गए। इस घटना के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। घाटी में दो दिन के बंद का आह्वान किया गया। खुदवानी इलाके के वानी मोहल्ले में छिपे आतंकवादियों की गोलीबारी में सिपाही एस. गुनाकर रॉय की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने उस घर को घेर लिया था जिसमें आतंकवादी थे। इस गोलीबारी में दो अन्य सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए गोलीबारी की। कहा जा रहा है कि आतंकवादी पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से थे।

संघर्ष के बढ़ने पर सैकड़ों की संख्या में लोग अपने घरों से निकल आए और सुरक्षा बलों पर पथराव किया। सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। चिकित्सकों ने मरने वाले नागरिकों के नाम एजाज अहमद पल्ला (30), फैजल इलाही (15), बिलाल अहमद डार (17) व शरजील शेख (28) बताए हैं। पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि नागरिकों की मौत आतंकवादियों व सुरक्षा बलों के बीच हुई फायरिंग की चपेट में आने से हुई है। इस बात का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और कहा कि नागरिकों की मौत सुरक्षा बलों की गोलीबारी से हुई है जो भीड़ के प्रदर्शन को खत्म करने पर अड़े थे।

#JammuAndKashmir: 2 Policemen injured due to an attack by terrorists in #Pulwama. More details awaited.

— ANI (@ANI) April 12, 2018