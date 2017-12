धमाका और यूं हुआ अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकियों का खात्मा, सामने आया वीडियो

जम्मू-कश्मीर के काजीगुंड में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले तीन आतंकियों का खात्मा हो गया है। संयुक्त ऑपरेशन में सेना, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आतंकियों के शवों की शिनाख्त अबु फुकरान, यावर बसीर और अबु माविया के रूप में हुई है। तीनों के खात्मे से जुड़ा एक वीडियो भी एक न्यूज चैनल ने जारी किया है। आतंकी मुठभेड़ के दौरान एक इमारत में छिपे हुए थे। सुरक्षाबलों ने तभी उस इमारत पर जोरदार धमाका किया और तीनों को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने इस बारे में बताया कि ये तीनों पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे। वे अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए आतंकी हमले में शामिल थे। आपको बता दें कि इसी साल जुलाई में अनंतनाग में आतंकियों ने दो जगहों पर तीर्थयात्रियों और पुसिल दल पर हमला बोला था, जिसमें आठ लोगों की मौत हुई थी। जबकि कुल 19 लोग जख्मी हुए थे।

#TNExclusive: TIMES NOW accesses footage of the final assault that neutralized Lashkar-e-Taiba terrorist Abu Furkan in Jammu and Kashmir earlier today pic.twitter.com/zBBOTYM5jS

— TIMES NOW (@TimesNow) December 5, 2017