जम्मू-कश्मीर: सीमा पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी, मेजर समेत चार जवान शहीद

भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायर हरकत की है। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के केरी में अंधाधुंध गोलीबारी की है। सीजफायर उल्लंघन की इस घटना में देश एक मेजर समेत चार जवान शहीद हुए हैं, जिनमें इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर भी शामिल है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबकि, देश के लिए शहीद होने वाले जवान 120 इंफैंट्री ब्रिगेड के थे। आर्मी सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने केरी के बारात गोला सेक्टर में पेट्रोलिंग कर रहे सेना के जवानों को निशाना बनाया।

उधमपुर स्थित सेना के प्रवक्ता ने इस सेना के जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है। शहीद जवानों की पहचान कर ली गई है, जिनमें महाराष्ट्र में भंडारा निवासी मेजर मोहरकर प्रफुल्ला (32), पंजाब में अमृतसर के रहने वाले लांस नायक गुरमैल सिंह (34) और हरियाणा के करनाल निवासी सिपाही प्रगाढ़ सिंह (30) के नाम हैं। सीजफायर उल्लंघन के दौरान वे बुरी तरह जख्मी हुए थे, जिसके थोड़ी देर बाद वे देश के लिए न्यौछावर हो गए। जबकि, दो अन्य सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है। बता दें कि शुक्रवार (22 दिसंबर) को भी पाकिस्तान ने नौशहरा के लाम सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया था। इस नुकसान में भारतीय पक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ था। तब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हिमाकत का जोरदार जवाब दिया था।

#FLASH Three jawans killed, including an officer, and one injured in ceasefire violation by Pakistan in Keri (120 Infantry Brigade) Batallion Area, J&K pic.twitter.com/C3TVcXWjTM

इधर, भारत-पाकिस्तान पर अजनाला में भारतीय क्षेत्र को पार करने के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की गोलीबारी में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। एक अधिकारी ने आज यह जानकारी दी। बीएसएफ के अधिकारी ने बताया कि यह घटना कल रात लगभग साढ़े दस बजे हुई। उन्होंने बताया कि बीएसएफ की 70वीं बटालियन के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिये को कई चेतावनियां दीं लेकिन उसने इन चेतावनियों की अनदेखी की। इसके बाद जवानों ने गोली चलाई जिसमें वह मारा गया। मारे गये घुसपैठिये की उम्र लगभग 65 वर्ष है. अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को शवगृह में रखा गया है. उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में और जांच की जा रही है. उल्लेखनीय है कि बीएसएफ ने सितम्बर में अजनाला में भारत-पाकिस्तान सीमा पर दो सशस्त्र पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराकर सीमा पार से घुसपैठ के एक प्रयास को विफल कर दिया था।

