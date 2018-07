जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रगान के अपमान का मामला सामने आया है। शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। यूनिवर्सिटी में मौका था दीक्षांत समारोह का। इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल एनएन वोहरा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उमर अबदुल्ला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गंभीर बात यह है कि इतने गणमान्य लोगों की मौजूदगी में राष्ट्रगान का अपमान किया गया। समारोह के दौरान जब राष्ट्रगान बजाया गया तो समारोह में उपस्थित कई छात्र राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हुए।

यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रगान के अपमान का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जिस वक्त हॉल में राष्ट्रगान चलाया जा रहा है कई छात्र अपनी सीट पर ही बैठे हुए हैं। हालांकि वीडियो में कई लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े भी नजर आ रहे हैं। लेकिन डिग्री लेने यूनिवर्सिटी आए कई छात्रों को राष्ट्रगान के धुन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कार्रवाई की मांग की है। पार्टी नेता कविंद्र गुप्ता ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की है कि जो छात्र राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हुए उनकी डिग्रियां रद्द कर दी जाएं।

आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रगान का अपमान किया गया हो। इससे पहले राज्य की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने जब इफ्तार पार्टी दी थी। तो उस वक्त भी इस इफ्तार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में नजर आ रहा था कि जिस वक्त इफ्तार के दौरान राष्ट्रगान बजाया जा रहा था वहां कई सारे लोग इसके सम्मान में खड़े नहीं हुए थे। इस इफ्तार पार्टी में देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख सहित कई जाने-माने लोग मौजूद थे।

इतना ही नहीं कुछ महीने पहले जम्मू-कश्मीर के राजौरी स्थित बाबा गुलाम शाह बादशाहा विश्वविद्यालय का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में भी विश्वविद्यालय में एक समारोह के दौरान कुछ छात्र राष्ट्रगान का अपमान करते नजर आ रहे थे। जिस वक्त राष्ट्रगान बजाया जा रहा था कुछ छात्र वहां अपनी सीट पर बैठकर सेल्फी लेते नजर आए थे।

#WATCH Some students of Sher-e-Kashmir University stay seated during the Indian national anthem at convocation ceremony (4.07.18) pic.twitter.com/HU6f9otQiH

— ANI (@ANI) July 5, 2018