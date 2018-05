कश्मीर में पत्थरबाजी से टूरिस्ट की मौत, उमर अब्दुल्ला बोले- हमने मेहमान की हत्या कर दी

जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजों के कहर का शिकार एक पर्यटक बीते सोमवार (7 मई) को हो गया। पर्यटक चेन्नई का रहने वाला था। उसकी मौत पत्थरबाजी के दौरान सिर में पत्थर लगने से हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब श्री नगर के बाहरी हिस्सों में सुरक्षाबलों पर हो रही पत्थरबाजी की चपेट में यह पर्यटक आ गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चेन्नई के रहने वाले 22 वर्षीय आर. थिरुमनी गुलमर्ग से अपने परिजनों के साथ रिजॉर्ट में लौट रहे थे। इसी बीच उनकी कार पर पत्थरबाजों ने पथराव शुरू कर दिया।

एक पुलिसकर्मी ने बताया कि जिस जगह पर पत्थरबाजों ने हमला बोला था, वहां उन्होंने कई वाहनों को निशाना बनाया। युवा पर्यटक को चोट लगने के बाद पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कहा कि पर्यटक गुलमर्ग के लिए तड़के ही निकलते हैं, इस दौरान सड़कों पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाबल भी तैनात रहते हैं।

मगाम क्षेत्र के एसडीपीओ शौकत अहमद ने बताया, ‘पर्यटक और उसका परिवार टवेरा में सफर कर रहे थे। कुछ पत्थर उनकी गाड़ी पर भी लगे। जिनमें से एक पत्थर लड़के के सिर पर भी लगा।’ बता दें कि ये इस महीने में पत्थरबाजों द्वारा पर्यटकों को निशाना बनाने का दूसरा वाकया है। बीते एक मई को भी पत्थरबाजी में पांच पर्यटक जख्मी हो गए थे, जबकि तीन वाहन अनंतनाग के ऐशमुकाम में पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे।

घटना के बाद जम्मू—कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती श्रीनगर के पुलिस अस्पताल में घायल पर्यटक को देखने के लिए गईं। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही पर्यटक ने दम तोड़ दिया था। उन्होंने पर्यटक के घर वालों से मुलाकात की और घटना के लिए भरे गले से माफी मांगी। सीएम महबूबा मु्फ्ती ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा,’मेरा सिर शर्म से झुक गया है। ये बेहद दुखद और दिल दुखाने वाला है।’

पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हादसे पर अफसोस जताया है। उन्होंने लिखा, ‘चेन्नई का वो युवा मेरे विधानसभा क्षेत्र में मारा गया है। जबकि मैं इन गुंडों का समर्थन नहीं करता हूं। इनके तरीके और इनकी विचारधारा के लिए मुझे बेहद गहरा अफसोस है। मुझे अफसोस है कि ये सब मेरी उस विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जिसका नेतृत्व साल 2014 से मैं कर रहा हूं।’

We’ve killed a tourist by throwing stones at the vehicle he was travelling in. Let’s try and wrap our heads around the fact that we stoned a tourist, a guest, to death while we glorify these stone pelters & their methods.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 7, 2018