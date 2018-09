जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग और बड़गाम जिलों में गुरुवार (27 सितंबर, 2018) की सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच अलग-अलग मुठभेड़ हुई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अनंतनाग जिले के दोरू शाहबाद में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया था। उन्होंने कहा, अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों में मुठभेड़ शुरू हो गई। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक इसमें एक आतंकी मारा गया है। खबर लिखे जाने तक सुरक्षाबलों ने फायरिंग रोक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इसके अलावा अधिकारी ने बताया कि ऐसा ही एक अभियान बड़गाम जिले के पनजन में चलाया गया। उस दौरान गांव में छुपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलायीं। जवाबी कार्रवाई के साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मामले में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसी बीच अधिकारियों ने बिना कोई कारण बताए श्रीनगर में इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी है।

इससे पहले श्रीनगर में खोज एवं तलाशी अभियान के दौरान गोलीबारी में गुरुवार को एक नागिरक की मौत हो गई। आतंकवादियों के क्षेत्र में होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद कमारवाड़ी क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया गया। प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, यहां अभी तक सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतक की पहचान सलीम मलिक के रूप में हुई है, जिसकी मौत गोली लगने से हुई है। अधिकारियों ने यहां कर्फ्यू लगा दिया है और एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है।

अधिकारी ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सलीम को सुरक्षाबलों द्वारा चलाई गई गोली लगी या आतंकवादियों की। हालांकि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सुरक्षाबलों की गोलीबारी से सलीम की मौत हुई। उन्होंने बताया कि गुस्साए लोगों ने सुरक्षाबलों पर पथराव किया। झड़पें अभी जारी हैं।

Three terrorists believed to be trapped in a building at the encounter site in Budgam’s Chadoora. Firing continues. #JammuAndKashmir (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/qlDaf31wQD

— ANI (@ANI) September 27, 2018