कश्मीर: सुंजवान में बरामद हुआ छठे जवान का शव, करन नगर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी

जम्मू-कश्मीर के करन नगर में रात भर की शांति के बाद एक इमारत में छिपे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच आज (13 फरवरी) सुबह फिर से मुठभेड़ शुरू हो गयी। करन नगर श्रीनगर में स्थित है। यहां बर्फ से ढके मकानों से तड़-तड़ गोलियों की आवाज आ रही है। लोग घरों में दुबके हुए हैं और यहां माहौल तनावपूर्ण है। सेना, अर्द्ध सैनिक बल और पुलिस ने चारों ओर से मोर्चा संभाल रखा है। इस बावत समाचार एजेंसी एएनआई ने घटनास्थल का एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो कुछ घंटे पहले का है। सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फिर से मुठभेड़ शुरू हो गयी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल आतंकवादियों पर अंतिम हमले की तैयारी कर रहे थे जब गोलीबारी फिर से शुरू हुई। आज किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कल हुयी गोलीबारी में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। सीआरपीएफ ने दावा किया कि उसने करन नगर इलाके में अर्द्ध सैनिक बल के शिविर पर आतंकवादी हमले के प्रयास को विफल कर दिया। यह घटना लश्कर के आतंकवादियों द्वारा जम्मू के सुंजवान इलाके में सेना के शिविर पर किये गये हमले के कुछ दिन के बाद हई है।

#WATCH J&K: Encounter underway between security forces and terrorists in Srinagar’s Karan Nagar (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/sECH5chjMJ — ANI (@ANI) February 13, 2018

#JammuAndKashmir: Encounter at CRPF camp in Srinagar’s Karan Nagar continues for second day. The intermittent firing was reported through the night. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/e84lfp95iz — ANI (@ANI) February 13, 2018

इधर जम्मू स्थित सुंजवान सैन्य शिविर में तलाशी के दौरान एक और जवान का शव बरामद होने के बाद जम्मू में हुए आतंकवादी हमले के मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। सेना ने मंगलवार (13 फरवरी) को कहा कि छठे जवान का शव सोमवार शाम को तलाशी अभियान के दौरान बरामद हुआ। इसके बाद इस सैन्य शिविर पर शनिवार को हुए हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो चुकी है। इस हमले में छह जवान शहीद हो चुके हैं और एक नागरिक की जान चली गई है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों सहित 10 अन्य घायल हैं। गौरतलब है कि 10 फरवरी को भारी हथियारों से लैस जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ग्रेनेड फेंकते हुए और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी करते हुए सुंजवान स्थित सैन्य शिविर में घुस आए थे। पाकिस्तानी मूल के तीनों आतंकवादी जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर के आवासीय क्वार्टर में प्रवेश करने में कामयाब रहे थे, जिन्हें बाद में सुरक्षा बलों ने मार गिराया।

Jammu & Kashmir: Security forces conduct search operation in Jammu’s Raipur Domana area; Helicopter being used to conduct surveillance of the area (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/XjT5ShWcAA — ANI (@ANI) February 13, 2018

Jammu & Kashmir: Total six army personnel and one civilian lost their lives and three terrorists were killed in #SunjuwanArmyCamp terror attack (File Pic) pic.twitter.com/9VMxdW0F2j — ANI (@ANI) February 13, 2018

