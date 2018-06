जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकियों ने श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में शुजात बुखारी के सुरक्षाकर्मी भी मारे गये हैं। आतंकियों ने ईद से तुरंत पहले ही इस घटना को अंजाम दिया है। घाटी में कल या परसों ईद मनाया जा सकता है। पुलिस सूत्रों ने बताया, “यहां के रेसीडेंसी रोड के प्रेस एंक्लेव क्षेत्र स्थित उनके कार्यालय के बाहर आतंकवादियों ने बुखारी पर करीब से गोली चलाई, जिससे बुखारी गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकवादियों की गोलीबारी में उनका ड्राइवर और एक सुरक्षा गार्ड भी गंभीर रूप से घायल हो गया।” सूत्रों ने कहा कि तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डाक्टरों ने बुखारी और उनके ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया और सुरक्षा गार्ड की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक तत्काल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावरों की संख्या कितनी थी। बुखारी ने पूर्व में द हिन्दू के कश्मीर संवाददाता के रूप में भी काम किया था। उन्होंने कश्मीर घाटी में कई शांति सम्मेलनों के आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह पाकिस्तान के साथ ट्रैक -2 प्रक्रिया का भी हिस्सा थे। इस घटना की राजनीतिक दलों ने कड़ी निंदा की है। सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है।

Visuals of CM Mehboob Mufti meeting the family of Shujaat Bukhari, Editor of Rising Kashmir newspaper, who was shot dead by terrorists in Press Colony in in Srinagar city. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/jOizsk3J8s

— ANI (@ANI) June 14, 2018