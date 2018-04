बेटे के आतंकी संगठन में जाने की खबरों पर बोली मां- हम देश के साथ, शव भी नहीं लेंगे

आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन संग असम के एक युवा की तस्वीर वायरल होने पर राज्य की पुलिस ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मामले में जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस तस्वीर में युवक, जिसकी पहचान कमर-उज-जमान के रूप में की गई है, राइफल लिए खड़ा है। सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के मुताबिक युवक के परिजनों ने भी वायरल तस्वीर के जरिए उसकी पहचान कर ली है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कमर-उज-जमान के लापता होने पर पुलिस के समक्ष एफआई दर्ज कराई है। दूसरी तरफ वायरल तस्वीर में आतंकियों संग बेटे के होने पर उसकी मां ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘अगर जमान आतंकी संगठन में शामिल हो गया है तो सरकार उसके साथ जो चाहे करे। मैं उसका शव भी नहीं लूंगी। हम मुल्क के साथ है।’

बता दें कि होजाई जिले का निवासी जमान किश्तवाड़ में छोटा सा बिजनेस चलाता है। मामले में असम डीजीपी ने एक न्यूज वेबसाइट को बताया, ‘राज्य की पुलिस जम्मू-कश्मीर पुलिस संग में मामले में जांच कर रही है। जमान रोजगार के लिए कश्मीर गया था जो बाद में लापता हो गया। हम उसकी पहचान को लेकर पड़ताल कर रहे हैं।’ इससे पहले जमान की मां शाहिरा खातून ने कहा था कि पिछले कुछ समय से उन्हें अपने बेटे के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। यहां पिछले साल जुलाई से उनकी जमान से कोई बातचीत भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा आतंकी संगठनों से जुड़ा है तो सरकार उसे गोली मार दे। उन्हें ऐसे बेटे की जरुरत नहीं है। ये जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिखित में असम पुलिस से जमान की पहचान सत्यापित करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक कमर-उज-जमान ने अंग्रेजी में मास्टर डिग्री हासिल की है। वह साल 2008-12 तक अमेरिका में काम कर चुका है। रिपोर्ट के अनुसार वह अप्रैल 2017 से अपनी पत्नी और बच्चों संग कश्मीर में रह रहा था।

The government can do whatever it wants with him, if he has really joined it. I will not even accept his dead body. We are with the nation: Mother of Nagaon youth Qumer-Uz-Zaman on reports of him joining Hizbul-Mujahideen. #Assam pic.twitter.com/ixrRKYKcr6

— ANI (@ANI) April 10, 2018