J&K में अलगाववादी महिला नेता ने फहराया पाकिस्तानी झंडा, बोली- लोग या तो मुस्लिम हैं या काफिर

जम्मू-कश्मीर की अलगाववादी नेता और दुख्तरीन ए मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर में शुक्रवार (23 मार्च) को पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस में मनाया। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी तस्वीरों में आसिया अंद्राबी बुर्के में एक अज्ञात जगह में दिख रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिया अंद्राबी श्रीनगर में थी, आसिया के साथ कई महिलाएं भी बुर्के में मौजूद थीं। इस मौके पर आसिया ने बेहद भड़काऊ बयान दिया। आसिया ने कहा कि उसके लिए लोग या तो मुसलमान होते हैं या फिर काफिर। आसिया ने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों का देश है और इसकी स्थापना राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं हुई थी। दुख्तरीन ए मिल्लत की मुखिया ने कहा कि इस्लाम पाकिस्तान का आधार है। तस्वीरों में दिख रहा है कि आसिया अंद्राबी मंच पर बैठी हुई है, उसके बगल में दो महिलाएं खड़ी हैं। मंच पर ही पाकिस्तान का झंडा भी दिख रहा है।

For us people are either Muslims or ‘kaafirs’ & a Muslim’s country is Pakistan. Pakistan was not formed on basis of a nationality, Islam is the basis of its foundation: Asiya Andrabi (center) on Pakistan National Day in #JammuAndKashmir‘s Srinagar. pic.twitter.com/7znjj2MAQ0

— ANI (@ANI) March 23, 2018