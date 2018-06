राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की हत्या के चंद घंटे नहीं गुजरे कि पाकिस्तान ने अपनी डर्टी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर ट्वीट किये जाने के चंद घंटे बाद ही उनकी हत्या कई सवाल खड़े करती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने पाक विदेश मंत्रालय को इस बयान पर कड़ी फटकार लगाई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के बिगड़े हालत पर सियासत करने से कभी बाज नहीं आता है। बता दें कि श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में गुरुवार (14 जून) को अज्ञात बंदूकधारियों ने पुत्रकार शुजात बुखारी, उनके निजी सुरक्षाकर्मी और उनके ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार को उनकी अंत्येष्टि बारामूला में उनके पैतृक गांव खीरी में हुई। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, राज्य के लोकनिर्माण मंत्री नईम अख्तर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज, स्थानीय पत्रकारों और समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भी अंतिम संस्कार में शिरकत की। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी यहां मौजूद रहीं।

If you had to politicise Shujaat’s death the least you could have done is show him the basic courtesy of getting his name right – it’s Bukhari not Bukhara or is that too much to ask? https://t.co/9qQ67ftzUm

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) June 14, 2018