जम्मू-कश्मीर: बालाकोट में पाकिस्तानी सैनिकों की फायरिंग, पांच की मौत, दो गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती

जम्मू-कश्मीर में पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से गई गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। सूबे के डीजीपी एसपी वेद ने यह जानकारी दी है। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई ने 40 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया है। जिसमें पड़ोसी मुल्क की तरफ से की गई गोलीबारी को आवाज को साफ तौर पर सुना जा सकता है।

मामले में जम्मू के आईजीपी एसडी सिंह जामवाल ने कहा कि हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं। सेना की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। गोलीबारी चालू है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी गोलीबारी में स्थानीय नागरिक मोहम्मद रमजान उनकी पत्नी और तीन बच्चों की मौत हो गई है। दो अन्य बच्चे गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

Due to shelling from across in Balakote sector of Poonch, 5 civilians died & 2 are injured who are being shifted to the hospital: SP Vaid, J&K DGP (file pic) pic.twitter.com/xMK2VZMfja — ANI (@ANI) March 18, 2018

In village Devta 5 people died, 2 injured. We’re assessing situation. Our teams are already on spot. Helicopters sent to retrieve the injured for specialised treatment in Jammu. Firing is going on: SD Singh Jamwal, IGP Jammu on ceasefire violation by Pakistan in Balakote sector pic.twitter.com/SHMTDkMOcz — ANI (@ANI) March 18, 2018

Civilian Mohammad Ramzan,his wife and three children have died in ceasefire violation by Pakistan in Balakote sector, his two other children are injured #JammuAndKashmir — ANI (@ANI) March 18, 2018

