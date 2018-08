राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को गुरुवार (30 अगस्त, 2018) के दिन बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एनआईए ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस संग शकील को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक शकील कुख्यात आतंकी और हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन का बेटा है। एनआईए के प्रवक्ता ने एजेंसी को बताया कि शकील को श्रीनगर के रामबाग इलाके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी के पीछे वजह क्या है, अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। एनआईए इससे पहले भी सलाउद्दीन के एक बेटे को गिरफ्तार कर चुकी है।

NIA team along with CRPF and local police arrested Shakeel, the son of Hizb-ul-Mujahideen chief Syed Salahuddin from Rambagh in Srinagar: NIA Spokesperson to ANI

— ANI (@ANI) August 30, 2018