जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मंगलवार (21 अगस्त, 2018) को सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और पांच साल के एक बच्चे को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक माचेल तीर्थयात्रियों से भरा एक वाहन चिनाब नदी में गिर गया। चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया था। मामले में ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

बता दें कि इससे पहले राज्य के ही किश्तवाड़ जिले में बीते सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में पांच तीर्थयात्रियों की मौत हो गई व 8 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि एक स्थानीय मंदिर के तीर्थयात्रियों को ले जा रहे वाहन पर किश्तवाड़ जिले में द्रबशाला के निकट एक भारी चट्टान गिर गई। पुलिस ने कहा, “इस हादसे में पांच तीर्थयात्रियों की मौत हो गई व आठ अन्य घायल हो गए। कुछ गंभीर रूप से घायल मरीजों को विशेष इलाज के लिए हवाई परिवहन से जम्मू ले जाया गया।”

इस बीच विधायक जी.एम.सरूरी ने कहा कि 100 मीटर का सड़क का हिस्सा, जहां वाहन पर पहाड़ से बड़ी चट्टान लुढ़क कर गिरी, इस तरह के हादसों के लिए बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार अधिकारियों से इस हिस्से की भूस्खलन से सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि वह राज्यपाल एन.एन.वोहरा से इस दिशा में तत्काल कदम उठाने का आग्रह कर रहे हैं। (एजेंसी एनपुट सहित)

Kishtwar: 11 dead bodies recovered, 5-year-old injured child shifted to hospital, after a vehicle carrying ‘Machel Mata’ devotees rolled down in river Chenab 28 kilometres from Kishtwar towards Padder. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/Ij5aC0TTE0

— ANI (@ANI) August 21, 2018