जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अदालत परिसर की सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मी आज (12 जून, 2018) एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। हमले में तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवादियों ने पुलवामा जिला अदालत परिसर में पुलिस पार्टी पर आज तड़के फायरिंग की। उन्होंने कहा कि पुलिसर्किमयों ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से दो पुलिसर्किमयों की जान चली गई। इस घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। मामले में विस्तृत विवरण का अभी इंतजार है।

इसके अलावा अनंतनाग के जंगलात मंडी इलाके में भी आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया है। हलमें दस जवानों को हल्की चोटें आई हैं। घायलों को स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने सेना पर ग्रेनेट से हमला किया है। इस मामले में भी ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

Anantnag: 10 CRPF jawans sustained minor injuries after they were attacked by terrorists with grenades in Sadar at around 3 am today, admitted to hospital. More details awaited #JammuAndKashmir — ANI (@ANI) June 12, 2018

Anantnag: Terrorists hurled grenades at Central Reserve Police Force (CRPF) party in Janglatmandi. More details awaited #JammuAndKashmir — ANI (@ANI) June 11, 2018

#SpotVisuals Terrorists opened fired on a police guard post, deployed at District court complex in #Pulwama earlier today. Two police personnel lost their lives while three sustained injuries in the exchange of fire #JammuAndKashmir pic.twitter.com/nmhQf6Wop7 — ANI (@ANI) June 12, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App