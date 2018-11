जम्मू-कश्मीर: शोपियां मुठभेड़ में सेना को बड़ी कामयाबी, चार आतंकी ढेर, सर्च अभियान अभी भी जारी

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां सेना ने चार आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक सेना का सर्च अभियान अभी जारी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शोपियां जिले के नादिगाम में आतंकवादियों के मौजूद होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ अब भी जारी है। मामले में ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

#UPDATE Shopian encounter: Four terrorists have been gunned down by security forces. Operation continues #JammuAndKashmir pic.twitter.com/e0OASB8eaZ

