जम्मू-कश्मीर में भारतीय जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे पांच आतंकियों को ढेर कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कुपवाड़ा सेक्टर के केरन में यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने अभी इलाके में खोजी अभियान चला रहा है। इलाके में और आतंकियों के छिपे होने संभावना बनी हुई है। बात दें कि इससे पहले बीती रात को बांदीपोरा जिले में सेना पर आतंकी हमला हुआ था। सेना ने भी जवाबी फायरिंग की। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है।

#UPDATE: Five terrorists have been killed after an infiltration bid was foiled by security forces in Keran Sector of Kupwara. Operation continues. #JammuandKashmir

