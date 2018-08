J&K: सेना ने एक और आतंकी मार गिराया, कल मारे थे चार

जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में रफियाबाद के वन क्षेत्र में सेना व छिपे हुए आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में जवानों ने एक और आंतकी को मार गिराया है। इससे पहले बीते बुधवार को मुठभेड़ में सेना चार आतंकवादियों को मार गिराया था। हालांकि इस दौरान भारतीय सेना का एक पैरा कमांडो घायल हो गया। बाद में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि दूनीवारी जंगलों में आतंकवादियों को मार गिराने के बाद अभियान अभी भी जारी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक एस.पी. वैद ने ट्वीट किया, “दंगीवाचा थाना क्षेत्र के दूनीवारी वन क्षेत्र में मुठभेड़ जारी है। वहां पांच आतंकवादियों के मौजूद होने की खबर है। हमारे लड़कों को सफलता की शुभकामनाएं दें।”

पुलिस सूत्रों ने कहा कि आतंकवादियों के बारे में विशेष जानकारी मिलने के बाद सेना ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू की जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों के अनुसार, मुठभेड़ जारी है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ कर यहां पहुंचे हों। पुलिस सूत्रों ने कहा कि आतंकवादियों के बारे में विशेष जानकारी मिलने के बाद सेना ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू की जिसके बाद दोनों से मुठभेड़ शुरू हो गई।

बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकवादियों के खतरों को लेकर परामर्श जारी कर लोगों से सचेत रहने को कहा है। पुलिस ने जम्मू के स्कूल प्रबंधनों को भी परामर्श जारी कर उन्हें विद्यालय परिसर में किसी अजनबी को नहीं घुसने देने को कहा है। जारी परामर्श में कहा गया है, ‘‘आगामी स्वतंत्रता दिवस, 2018, राज्य के वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य और आतंकवादियों के खतरे को ध्यान में रखते हुए जम्मू शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों की सुरक्षा के लिए नाके और तलाशी केंद्र बनाए गए हैं।’’ परामर्श में लोगों से पुलिस से सहयोग करने की अपील की गई है।

Baramulla encounter #UPDATE: Another terrorist was later gunned down by security forces, total of 5 terrorists killed. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/Y1MjdXoLOm

— ANI (@ANI) August 9, 2018