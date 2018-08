J&K: शोपियां में सेना की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में चार आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज (4 अगस्त, 2018) चार आतंकवादी मारे गए हैं। खबर के है कि इलाके में अभी और आतंकी छिपे हो सकते हैं। सेना सर्च अभियान चलाया है। इससे पहले बीते शुक्रवार को सेना के हाथों मारे गए एक आतंकी का शव बरामद किया था। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने जिस आतंकी का शव बरामद किया उसकी पहचान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी उमर मलिक के रूप में की गई। एक एके-47 से भी शव से बरामद की गई है। इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) ने दो जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां राज्य के पंथा चौक से की गईं।

वहीं राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी गोलीबारी में सीमा सुरक्षाबल (बीएसएफ) का एक अधिकारी घायल हो गया। सूत्र ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार शाम को सुंदरबनी सेक्टर में नियमित गश्ती के दौरान सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) एस.के.मिश्रा को गोली जा लगी। बीएसएफ सूत्र ने बताया, “उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया।”

#JammuAndKashmir: Fresh firing has been heard at the site of encounter in Shopian’s Killora Village. An encounter had started between security forces and terrorists in the area, yesterday. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/NQ3zc6NbFL — ANI (@ANI) August 4, 2018

#UPDATE: The body, which was recovered from the site of the encounter in Shopian’s Killora Village last night, has been identified as a Lashkar-e-Taiba terrorist, Umar Malik. The weapon recovered along with him was an AK-47. #JammuAndKashmir — ANI (@ANI) August 4, 2018

#UPDATE Encounter in Shopian’s Killora Village: Fresh firing heard at the site of encounter. Search operation continues in the area. The encounter between security forces and terrorists had started yesterday. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/vbrLhHFSsj — ANI (@ANI) August 4, 2018

