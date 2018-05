J&K: मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ जवान शहीद, पत्थरबाजी का फायदा उठाकर भागे आतंकी

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच चली मुठभेड़ में घायल हुए सेना के जवान की मौत हो गई है। एएनआई की खबर के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आतंकी पत्थरबाजी का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए हैं। सेना का ऑपरेशन समाप्त हो गया है।

बता दें कि सुरक्षा बलों ने पिछले दिनों ही बारामुला जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर के चार आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान आंतकी संगठन के लिए काम कर रहे छह ओवर ग्राउंड वर्करों को भी पकड़ा गया। रिपोर्ट के मुताबिक सभी आतंकी ओल्ड टाउन बारामुला, द्रंगबुल और सोपोर के अलग-अलग इलाकों दबोचे गए।

कश्मीर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के जवानों संग बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर इन सब को पकड़ा।

#JammuAndKashmir : Visuals from encounter underway between terrorists & security forces in Pulwama. 1 CRPF personnel injured. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/Degn00Mhrm

#UPDATE: 1 CRPF personnel, who was injured during encounter between terrorists & security forces in Pulwama, has lost his life. Taking advantage of heavy stone pelting terrorists managed to escape. Operation has concluded. #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) May 12, 2018