VIDEO: शोपियां SSP ने अपील की- खुदा के वास्ते फायरिंग बंद कर दो…तड़-तड़ गोलियां बरसाने लगे आतंकी

जम्मू एवं कश्मीर के शोपियां जिले में रविवार (6 मई) को आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। इस विस्फोट में सुरक्षाबलों ने पांच आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षाबलों को जैसे ही आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिसबल (सीआरपीएफ) और राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) सहित सुरक्षाबलों की टीम ने बादीगाम गांव को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, “खुद को चारों ओर से घिरता देख आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद शोपियां के एसएसपी शैलेन्द्र मिश्रा ने आतंकियों को खुदा का वास्ता दिया और फायरिंग बंद करने की अपील की। लेकिन वो नहीं रुके। शैलेन्द्र मिश्रा ने लाउडस्पीकर पर कहा, “आप फायरिंग बंद कर दो, और चुपचाप बाहर आ जाओ, फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे, आप बाहर आ जाओ, मैं एसएसपी शोपियां बोल रहा हूं, एसएसपी शोपियां।”

SSP Shopian Shailendra Mishra appeals to terrorists in Shopian to surrender since terror and violence will lead to no end result. Instead terrorists respond by firing back at the forces. Four terrorists reportedly killed till now. pic.twitter.com/tDuxQtzMIv

