जम्मू-कश्मीर: कठुआ गैंगरेप के आरोपियों की समर्थन रैली में दिखे थे BJP MLA, पार्टी ने बनाया मंत्री

जम्मू-कश्मीर की बीजेपी-पीडीपी सरकार में आज (30 अप्रैल) मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष कवीन्द्र गुप्ता और सात दूसरे विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे चौंकाने वाला पहलू रहा कठुआ विधायक राजीव जसरोटिया को मंत्री बनाया जाना। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के चर्चित कठुआ गैंगरेप में आरोपियों के समर्थन में निकाली गई रैली में कठुआ विधायक राजीव जसरोटिया दिखे थे। बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया है। इस बारे में जब टाइम्स नाउ ने राजीव जसरोटिया से सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। राजीव जसरोटिया ने इतना कहा कि वह रैली में शामिल नहीं थे।

BJP rewards MLA who attended the pro-rapist rally in Kathua as Rajeev Jasrotia, who was caught on camera at the rally, has been made a minister in the cabinet reshuffle pic.twitter.com/eLGp5IjGvT

हालांकि, आरोपियों के समर्थन में आयोजित हुई रैली में शामिल होने वाले भाजपा के दो मंत्री लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा को इस महीने की शुरुआत में ही अपने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, “कठुआ गैंगरेप के आरोपियों के समर्थन में हुई रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी ने दो मंत्रियों को हटा दिया, लेकिन एक एमएलए जिसके बारे में रैली में शामिल होने की सूचना है, उसे मंत्री बना दिया गया, बीजेपी और महबूबा मुफ्ती कठुआ गैंगरेप पर अपने स्टैंड को लेकर कन्फ्यूज क्यों है?”

2 BJP ministers removed in J&K for attending a pro-rapist rally & a MLA who is reported to have attended the same rally is promoted as a minister. Why are the BJP/ @MehboobaMufti confused about where they stand on the #Kathua rape?

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) April 30, 2018