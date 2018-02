सीमा पार करके भारत में घुसे पाकिस्तानी आतंकी, वीडियो में कैद हुई घटना

उत्तरी कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा सीमा पार कर भारत में घुसने का वीडियो सामने आया है। टाइम्स नाऊ के मुताबिक ये आतंकी जैश संगठन से जुड़े हैं जो बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये आतंकी बड़ी मात्रा में हथियार से लैश हैं। इनके कंधों पर भारी सामान भी लदा है जिसमें हथियार और रसद होने की आशंका जताई गई है। वीडियो में दिख रहा है कि करीब दर्जन भर घुसपैठिए बर्फीले रास्ते से भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि जम्मू-कश्मीर मे हाल के दिनों में आतंकी घुसपैठ और आतंकी हमले की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। गुरुवार को भी कुपवाड़ा में पाक से आए आतंकियों ने सेना के कैम्प पर धावा बोल दिया था, जिसका भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था।

बता दें कि हर साल बर्फबारी और पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के दौरान पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की घटनाएं होती हैं। सेना के जवान इस बाबत सीमा पर चौकसी बरतते हैं। पिछले महीने भी जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए जैश-ए-मोहम्मद के पांच आतंकवादियों को मार गिराया था। ’

TIMES NOW accessed new video evidence; Pakistan terror push unmasked; Infiltration caught on camera #TNExclusive Mir Fareed shares more details in conversation with @HeenaGambhir pic.twitter.com/Kbm1eLFC2m

— TIMES NOW (@TimesNow) February 16, 2018