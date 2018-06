पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां अब जम्मू और कश्मीर पुलिस के सिपाहियों को निशाना बनाने की साजिश रच रही हैं। इस संबंध में टीवी न्यूज चैनल ‘टाइम्स नाउ’ ने खुलासा करने का दावा किया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद चैनल ने इस खुलासे का दावा किया है। पाकिस्तानी एजेंसियों को लगता है कि कश्मीर पुलिस के कर्मियों पर हमला करने से सेना और सुरक्षाबलों को मिलने वाला स्थानीय मुखबिरों का सपोर्ट खत्म हो जाएगा।

I extend my wishes to everyone on the occasion of #Eid: Home Minister Rajnath Singh; on being asked about ceasefire violation by Pakistan he said, ‘I will speak on it tomorrow.’ pic.twitter.com/8H4GkxwKyY

— ANI (@ANI) June 16, 2018