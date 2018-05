पाकिस्तान की फायरिंग में मारा गया आठ महीने का बच्चा

जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अपील पर भारत सरकार ने एकतरफा शांति बनाए रखने की घोषणा की थी। लेकिन सरकार की ये घोषणा भारत—पाक सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों पर भारी पड़ने लगी है। पाकिस्तान ने रमजान के पवित्र महीने में भारत की सहनशीलता को दरकिनार कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार और गोलाबारी लगातार भारत के किनारे बसे गांवों पर की जा रही है। भारतीय सेना लगातार मोर्चे पर डटी हुई है। सेना पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मंगलवार को भारत—पाकिस्तान सीमा के नजदीक रहने वाले आठ महीने के मासूम की मौत हो गई। उसे पाकिस्तान की तरफ से चलाई गई गोली लगी थी। ये गोली भारत की तरफ से किए गए सीजफायर का उल्लंघन करके चलाई गई थी। ये वाकया भारत—पाक सीमा से सटे अखनूर सेक्टर के केरी बटाल इलाके का है। पाकिस्तान की अंधाधुंध फायरिंग से बच्चे की मौत पर जहां गांव वालों में आक्रोश है। वहीं सेना ने इस इलाके में अपनी चौकसी बढ़ा दी है। पाकिस्तान की हर हरकत पर सेना नजर रख रही है।

An 8 month old infant was killed after being hit by a bullet reportedly during ceasefire violation by Pakistan in Keri Battal area of Akhnoor near LOC. #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) May 22, 2018