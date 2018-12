युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने के लिए फुसलाने वाले हिज्बुल मुजाहिदीन के एक वांछित आतंकवादी को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजिन्द्र गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने एक गोपनीय सूचना के आधार पर सौंदर दचान गांव निवासी और कट्टर आतंकवादी मोहम्मद अमीन उर्फ ‘जहांगीर’ के करीबी सहयोगी रेयाज अहमद को गिरफ्तार किया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हाल में सोशल मीडिया पर अहमद की कई तस्वीरें वायरल हुई थी जिनमें वह एके राइफल लिये हुआ था। एक जुलाई को गिरफ्तार किये गये उसके दो सहयोगियों से पूछताछ में अहमद का नाम सामने आया था। उसके दो सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद किश्तवाड़ पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर के परिमपुरा क्षेत्र में आतंकवाद से संबंधित एक अन्य मामले में अहमद शामिल है।अधिकारी ने बताया कि वह स्थानीय युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्हें फुसलाता था।

Jammu and Kashmir Police: Kishtwar Police arrested a wanted terrorist Reyaz Ahmed. He is a hardcore motivator of youth who encourages them for joining militancy and terrorist activities. pic.twitter.com/uZkGLA0myN

