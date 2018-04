कठुआ गैंगरेप: बीजेपी मंत्री का बयान- इतने हादसे होते हैं, जरूरी नहीं हर जगह पहुंचा जाए

कठुआ गैंगरेप मामले में राज्य की गठबंधन वाली बीजेपी सरकार विवादों के घेरे में है। राज्य के दो बीजेपी मंत्री लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हिंदू एकता मंच द्वारा की गई रैली का समर्थन किया था, जिसके बाद से यह बात कही जा रही है कि आरोपियों को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। इस मामले को लेकर जब चंद्र प्रकाश गंगा से पूछा गया कि वे पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए तो उन्होंने जवाब दिया कि इतने हादसे होते हैं जरूरी नहीं हर जगह पहुंचा जाए।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया का एक बड़ा अहम रोल होता है। मीडिया को सकारात्मक रोल निभाना चाहिए जिससे की देश आगे बढ़े। मिरर नाउ के अनुसार, मंत्री से जब पूछा गया कि एकता मंच द्वारा आरोपियों को बचाने के लिए आयोजित की गई रैली में आप जाते हैं तो क्या आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता। आपने आरोपियों के परिवार से मुलाकात की लेकिन एक बार भी रसाना बच्ची के परिवार से जाकर नहीं मिले और न ही आपने इस घटना की निंदा की।

Kathua Rape & Murder: J&K Minister Chandra Prakash Ganga brazens it out; says, itne haadse hote hai state mein, yeh zaruri nahi ki har jagah har mantri ko pahuchna hai. pic.twitter.com/hMoUepFkGg

— Mirror Now (@MirrorNow) April 12, 2018