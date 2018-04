कश्मीरी युवा अब पोस्टर और बैनर लेकर नहीं बल्कि आतंकियों के चेहरे वाली प्रिंटिड टी-शर्ट पहनकर सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। कश्मीर के कई लोग बुरहान वानी जैसे आतंकियों को अपना आइडल मानते हैं इसलिए वे बुरहान वानी के चेहरे वाली प्रिंटिड टी-शर्ट पहनकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना साउथ कश्मीर के पुलवामा की है, जहां पर कई युवा आतंकियों के चेहरे वाली टी-शर्ट पहने और हाथ में पाकिस्तानी झंडे लिए प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए।

बता दें कि कश्मीर में हालात दिन-प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। पुलवामा में शुक्रवार को सुरक्षाबलों ने एक स्थानीय आतंकी को मार गिराया था जिसके बाद से वहां के युवा भड़क गए हैं। इन युवाओं ने सुरक्षाबलों पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। तनावग्रस्त माहौल को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं रविवार को भी पुलवामा के कई इलाकों में दुकाने बंद दिखाई दीं। इलाके में कोई हंगामा न हो सके इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने इलाके में आने-जाने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी है।

